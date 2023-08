“Apprendiamo con grande soddisfazione i numeri che giungono dal comparto vitivinicolo della Regione Lazio, dove la campagna 2023 per le autorizzazioni a nuovi impianti di vigneti ha fatto registrare dati da record, visto e considerato che nell’anno in corso le richieste hanno superato le disponibilità regionali. Siamo di fronte a una notizia molto importante per un settore chiave della nostra economia territoriale, oltre a rappresentare un ambito prestigioso legato alla storia e alla tradizione della nostra Regione. L’auspicio è che questo rilevante trend sia supportato da politiche regionali e nazionali di carattere strutturale e di ampio respiro, con investimenti e provvedimenti significativi, che convincano sempre più cittadini e imprese a investire sulla ricchezza della madre terra e sul rapporto con la natura e l’ambiente”. Così, in una nota, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della MMGroup, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.