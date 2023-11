ROMA – “È iniziato oggi l’iter in Commissione mobilità e trasporti della proposta di legge Lazio Strade Sicure, che mira ad aumentare i livelli di sicurezza rispetto a un grave fenomeno che ha numeri estremamente rilevanti. Nella nostra regione, infatti, nell’ultimo anno ci sono state 339 vittime di incidenti stradali e oltre 26.000 feriti con costi sociali altissimi. L’auspicio è che su questa legge ci sia la più ampia convergenza possibile all’interno del Consiglio regionale e che venga approvata in tempi rapidi”, affermano i promotori della proposta di legge Lazio Strade Sicure, i consiglieri regionali Alessio D’Amato di Azione e Marietta Tidei di Italia Viva.

“Oggi, il 10% degli italiani, come emerge da una ricerca condotta da Anas, gira un video con il cellulare mentre è al volante. Questo dato testimonia l’importanza di questa proposta di legge che mira ad aumentare il livello di prevenzione sulle strade e di consapevolezza alla guida, soprattutto tra i più giovani. Nello specifico, sono previste campagne di sensibilizzazione nelle scuole per diffondere la cultura della sicurezza stradale e azioni di sistema per ridurre i rischi nei fine settimana, in collaborazione con le associazioni dei commercianti e degli esercenti, mettendo a disposizione un fondo da riservare al trasporto in sicurezza dei ragazzi. Da segnalare, inoltre, la costituzione di uno specifico Osservatorio regionale che coinvolgerà tre assessorati, le associazioni vittime della strada e le forze dell’ordine, con l’obiettivo di monitorare con rigore l’applicazione della legge”, concludono Alessio D’Amato e Marietta Tidei.