ROMA- Le elezioni regionali si avvicinano ed è attesa per il nome del candidato del centro-destra. Da più esponenti arrivano sollecitazione. Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone della Lega, dichiara che, come sempre il centro-destra viaggerà compatto e in una nota afferma – “E’ assolutamente importante indicare il candidato scelto per la presidenza della Regione Lazio. Siamo in un momento particolare, il centro-sinistra sta dimostrando ancora una volta di essere un partito disgregato e confuso. Per questo non possiamo permettere che siano loro, nel pieno delle incapacità, a governare di nuovo la regione Lazio. Il centro-destra – continua Quadrini – deve assolutamente indicare la figura scelta perché si inizi a lavorare per regalare la vittoria alla nostra regione.”