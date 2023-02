ROMA – “Intere famiglie rischiano molto presto di finire in strada in pieno inverno, senza un tetto sopra la testa, per l’ennesimo caso di mala gestione delle politiche abitative nella Regione Lazio. È il caso dei Piani di Zona B39 a Ponte Galeria, a Roma, dove in alcuni palazzi di via Aldo Bibolini, decine di persone hanno ricevuto l’avviso di sfratto da appartamenti che

hanno acquistato negli scorsi anni credendo di investire nell’edilizia convenzionata a prezzi calmierati per le popolazioni meno abbienti e, invece, è proprio il caso di dirlo, sono stati ingannati”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. “Il prossimo mese – prosegue – precisamente il 6 marzo, ci sarà un nuovo massiccio intervento delle forze dell’ordine, già annunciato, per sgomberare queste persone da case che hanno comprato con il sacrificio e il sudore della fronte, malgrado la Regione Lazio abbia avviato l’iter di revoca del finanziamento alla società edilizia, dando così di fatto ragione agli inquilini. L’inerzia delle Istituzioni – spiega ancora il consigliere – sta mandando in fumo, attraverso le aste, un immenso patrimonio pubblico, con moltitudini di residenti che non sapranno più dove andare ad abitare. Occorre vigilare immediatamente su questo business dei piani di zona con un ferreo controllo sulle concessioni, prima, durante e dopo le compravendite e, soprattutto – conclude Giannini – dinanzi alla ragione rivendicata dagli inquilini con forza, fermare subito questi sfratti”.