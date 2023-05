“Entro l’anno il Lazio avrà una legge sull’eno-oleoturismo”. È l’annuncio fatto dall’assessore alle Politiche agricole della Regione Lazio, Giancarlo Righini, durante l’iniziativa “Un calice di biodiversità in cantina”, che si è svolta ieri presso l’Azienda dimostrativa Arsial-Crea di Velletri in occasione della Giornata nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

“Nei prossimi giorni – ha spiegato Righini – invieremo una prima bozza della proposta di legge alla direzione agricoltura, poi, entro l’estate la presenteremo nella commissione competente. Sarà uno strumento legislativo che avrà in particolare due duplici obiettivi: Il primo è che questo strumento ci permetterà di investire per la promozione del territorio considerato che il brand Lazio fino ad oggi non è stato valorizzato come merita. Il secondo è quello della formazione. Come in tutti i settori lavorativi, infatti, servono le giuste competenze. Quindi chi si occupa della valorizzazione e della promozione del vino e di olio non può non avere grande conoscenza del settore e del territorio”.

“Il tema della biodiversità – ha concluso l’assessore regionale alle Politiche agricole – è un altro tema di fondamentale importanza. Oggi più che mai, nel Lazio il tema chiave della sostenibilità investe le scelte di buona parte delle aziende del comparto, che attraverso strade diverse hanno trovato o stanno cercando un personale approccio a questo tema. Proprio la necessità di tutelare la biodiversità e l’ambiente naturale, unite a un nuovo concetto di territorio e di identità culturale, hanno favorito la crescita d’interesse per le coltivazioni autoctone, vitigni in primis”.

I vitigni considerati autoctoni della nostra regione sono al momento 37, rivendicati da 234 cantine. Su 94 vitigni complessivamente ammessi alla coltivazione nel Lazio, di cui 49 a bacca bianca, 42 a bacca nera, 2 a bacca rosa e 1 a bacca grigia, i vitigni autoctoni esprimono oltre un terzo della piattaforma ampelografica, coprendo nel loro insieme circa 3.000 ettari di superficie vitata.