ROMA – Oggi nel Lazio nasce un Fondo che permette ai dipendenti di un’azienda in crisi di rilevare l’attività per rilanciarla. Si affiancherà alle risorse nazionali per moltiplicare le opportunità. Un finanziamento da 8 milioni di euro per difendere il lavoro, che mostra in modo concreto il nuovo modello di sviluppo che vogliamo: solidale, vicino alle persone, ai territori, alle famiglie. Da oggi nel Lazio per il lavoro c’è un diritto in più. Lo scrive sulla pagina Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.