Ponte dell’Industria, chiuso il tratto di strada compreso tra via Pacinotti e via del Commercio in entrambi i sensi di marcia. La chiusura si è resa necessaria in seguito ad un incendio divampato nella notte tra sabato e domenica e che ha portato al crollo di alcune parti della struttura.

Interdette anche le banchine del fiume Tevere e la pista ciclabile nel tratto in prossimità del ponte. La Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha emesso un’ordinanza urgente con misure di interdizione alla navigazione e allo stazionamento del tratto del Tevere all’altezza del ‘Ponte di ferro’.

L’area del ponte è transennata e presidiata dalla polizia locale impegnata sul posto anche per agevolare la viabilità.

Interrotta la pista ciclabile sul Lungotevere dalla rampa di accesso in Lungotevere di Pietra Papa (all’altezza della rotatoria con Via Enrico Fermi) fino alla rampa di accesso sito in Lungotevere degli Artigiani. E’ vietato inoltre l’accesso pedonale alla pista ciclabile in prossimità del Ponte della Scienza.

Ecco le prime misure per ridurre i disagi alla circolazione