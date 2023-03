Il presidente della Repubblica si trova a Nairobi per una visita di Stato in Kenya di tre giorni. Si tratta dell’ennesima missione del capo dello Stato in un Paese dell’Africa sub-sahariana. Questa mattina Mattarella ha iniziato stamane la sua visita in Kenya incontrando a Nairobi il presidente Ruto.

Il presidente Mattarella è accompagnato dalla figlia Laura e dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Nella capitale vedrà il presidente keniota William Ruto e i presidenti delle due Camere e terrà un discorso all’università della città. Infine, ci sarà una tappa a Malindi, mercoledì 15 marzo per visitare al Centro spaziale “Luigi Broglio”. Il Kenya viene visto sempre più come una piattaforma naturale per le aziende straniere alla ricerca di un punto di accesso alla regione, con al centro la sua capitale Nairobi. Non a caso il Kenya viene chiamato la Silicon Savannah. La base è un asset strategico per Italia e il Kenya nelle tecnologie spaziali, la ricerca e le analisi di dati satellitari.