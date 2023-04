La premier Giorgia Meloni ha incontrato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ stato un incontro cordiale. Un invito a pranzo che si è trasformato in un colloquio lunghissimo, tanto che la premier salta la tappa annunciata in serata per chiudere con gli alleati la campagna elettorale per il Friuli Venezia Giulia. Meloni si collega da Roma, fa un discorso che in parte replica gli “Appunti di Giorgia”. Il presidente della Repubblica ha chiesto chiarimenti su alcuni temi, tra cui i ritardi del Pnrr. La premier ha fatto un’ illustrazione puntuale al capo dello Stato sullo stato del negoziato con la Ue sul Pnrr, che il governo vuole modificare per risolvere le “criticità” emerse ed evitare di non raggiungere tutti gli obiettivi. Intento condiviso dal capo dello Stato. Altro tema trattato quello sui migranti, i rapporti con Bruxelles su tutti i dossier. Si tratta per la premier di un’agenda internazionale molto nutrita, dal prossimo G7 alla bilaterale a Londra di fine aprile, fino all’incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez (il 5 aprile a Roma) e al viaggio di inizio giugno negli Stati Uniti.