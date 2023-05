Esposizioni dei brand più iconici, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani, Dallara, mostre, musei aperti, convegni e talk tematici per gli appassionati delle due e delle quattro ruote. Domani giovedì 11 maggio, si alza il sipario sulla quinta edizione del Motor Valley Fest, il grande Festival a cielo aperto nella Terra dei Motori, che vede Meneghini & Associati tra i principali organizzatori.

Ricchissimo il programma convegnistico, con il gotha del settore che si confronterà sui temi più sfidanti per l’automotive: ESG, innovazione digitale, mobilità elettrica, carburanti alternativi e smart mobility. Al centro dell’attenzione c’è la fase di profonda trasformazione anche in vista delle scadenze fissate per il 2035: rappresentanti delle Istituzioni, esperti e piloti si confronteranno sullo scenario del futuro di un comparto in grande fermento. Domani dalle 9 al teatro Pavarotti-Freni di Modena l’ormai tradizionale convegno inaugurale in diretta streaming sul sito e sul canale You Tube del Motor Valley Fest.

Dopo i saluti istituzionali di Paolo Calvano, Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale, Rapporti UE della Regione Emilia-Romagna, del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, del presidente di Unioncamere Andrea Prete e di Remo Taricani, Unicredit Deputy Head Italia, il direttore di QuattroRuote Gian Luca Pellegrini introdurrà lo speech dei partner di McKinsey & Company, con Andreas Cornet, Senior Partner e Michele Bertoncello, Partner.

Seguirà la Motor Valley Top Table, che vedrà intervenire su temi di assoluta attualità, a partire dalle prospettive della rivoluzione elettrica del mondo dei motori, i rappresentanti degli storici marchi della Terra dei Motori: Andrea Pontremoli, CEO Dallara Automobili; Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding Spa; Andrea Antichi, Chief Manufacturing Officer Ferrari Spa; Stephan Winkelmann, Chairman and CEO Automobili Lamborghini; Davide Grasso, CEO Maserati; Hannes Zanon, Commercial Director Pagani Automobili e Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company Spa.

Chiuderanno la mattinata i keynote speech di Cristina Bombassei, Consigliere e Chief CSR Officer Gruppo Brembo; Edoardo Merli, ADG Power Transistor Sub-Group VP STMicroelectronics, Johannes – Joerg Rueger, presidente Bosch Engineering GmbH e Christian Richter, Google Director Global Automotive.

Al termine del convegno si terrà il taglio del nastro per il via ufficiale della quattro giorni, alle 13 nel Cortile d’onore dell’Accademia Militare di Modena, sede dell’Accademia Militare di Modena, che torna ad aprire al pubblico con “Best of Motor Valley”.

On stage i bolidi che rappresentano l’eccellenza motoristica della Motor Valley. Il pubblico avrà l’occasione di ammirare anche: la Ferrari Roma Spider (che sceglie proprio Modena per la sua prima apparizione pubblica), la Ducati Streetfighter V4 Lamborghini, la Revuelto di Lamborghini, la Pagani Utopia, la Maserati MC20 Cielo e la Dallara EXP versione IR8 Tribute.

Fino a venerdì 12 maggio alla Fondazione San Carlo, in piazza Grande e in Accademia Militare, prenderà vita l’Innovation & Talents, l’area di networking dedicata ai talenti, alle start-up e al mondo universitario.

Tra sfilate e parate, sono innumerevoli gli appuntamenti in agenda fino a domenica 14 maggio nel lungo weekend del Motor Valley Fest. Anche quest’anno il poster ufficiale è stato realizzato dal celebre designer romagnolo Aldo Drudi.

Meneghini & Associati si occupa della segreteria scientifica, media relation, social media management.

Sul sito web www.motorvalley.it e sui canali social dell’evento è possibile visualizzare tutte le informazioni sull’edizione 2023.