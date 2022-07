Due alpinisti, probabilmente di nazionalità svizzera, sono morti a seguito di una caduta sul Cervino, nella zona della Cresta del Leone. I corpi sono stati recuperati questa mattina dal Soccorso alpino valdostano e trasportati a Cervinia, a circa 3100 metri di quota. L’allarme era scattato ieri per il mancato rientro a valle della cordata. Alle operazioni ha partecipato anche la guardia di finanza di Cervinia. Sono precipitati per circa 400 metri. Non ci sono al momento testimoni dell’accaduto: uno potrebbe essere scivolato, portando con sé, nel vuoto, il compagno di cordata, oppure potrebbero essere stati colpiti da una pietra. Le procedure di identificazione ufficiale sono ancora in corso, perché delle due vittime non sono stati trovati documenti, ma uno dei due alpinisti potrebbe avere, secondo le prime informazioni, 29 anni. L’unico elemento noto è una prenotazione, per sabato sera, al rifugio Capanna Carrel (3.830 metri), però non si sa se l’abbiano effettivamente raggiunto e se procedessero in salita o in discesa. Gli accertamenti sono affidati al Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervino.