Non si trova più nelle farmacie italiane lo Zitromax, l’antibiotico che viene usato per i malati di Covid sia a casa che in ospedale. Sembra che a mancare siala molecola necessaria per la produzione del farmaco che viene prescritto per la cura del Covid insieme ad altri antiinfiammatori.

La grande richiesta di questo farmaci in particolare negli ultimi due mesi visto l’aumento dei contagi ha portato alle difficoltà nel reperire il farmaco. Sulla carenza dell’antibiotico pare che sarà interessata l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco.