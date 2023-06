L’evento di successo organizzato a Villaverla da Meneghini e Associati

Tanti auguri Telwin per i tuoi primi 60 anni! Il team Eventi di Meneghini & Associati Inventia, società del gruppo Meneghini & Associati Talent Union che affianca le aziende nei diversi aspetti della comunicazione, ha supportato l’azienda vicentina leader nella produzione di saldatrici, nell’organizzazione di una grande festa alla quale hanno partecipato più di mille invitati tra dipendenti, fornitori e Istituzioni.

L’evento è andato in scena nei giorni scorsi a Villaverla dove ha sede il principale polo industriale aziendale con il più grande centro europeo di ricerca per il settore. Gli ospiti hanno potuto assistere ad un emozionante spettacolo di danza sospesa, visitare l’azienda e scoprire i prodotti realizzati in 60 anni di storia, intrattenersi grazie all’ampia scelta gastronomica e musicale, e ai laboratori didattici per i più piccoli.

Telwin oggi è presente in oltre 120 Paesi del mondo, con una gamma di prodotti che, per ampiezza e vastità, non ha eguali sul mercato. Esporta l’80% della sua produzione, ma rimane fortemente ancorata al territorio Vicentino. Rappresenta un esempio di una storia industriale

che ha saputo mettere in pratica con lungimiranza un passaggio arrivato ormai alla terza generazione, tenendo sempre fermi l’impegno, l’attenzione alla qualità, al rispetto dell’ambiente e delle persone.

Meneghini & Associati Inventia è specializzata nella gestione di eventi, congressi, workshop, incentive, anniversari, focus group,

opening e meeting, nazionali e internazionali, di grandi dimensioni, con migliaia di partecipanti, ma anche orientati a un numero più limitato di persone con programmi esclusivi in location iconiche.