“Piena condanna per l’aggressione omofoba subita dal ragazzo 18enne di Cisterna di Latina, da parte di ragazzi giovanissimi. Verso di lui e la sua famiglia esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà.

Non possiamo permettere che, in pieno centro, un ragazzo venga preso a sassate per la sua identità di genere, come altrettanto raccapricciante, oltre all’utilizzo di parole discriminatorie, è il riferimento alla riapertura dei forni crematori da parte degli aggressori.

La questione dell’Omolesbobitransfobia e il contrasto a ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale e di identità di genere è una battaglia ancora aperta e urgente su cui c’è bisogno di fare sensibilizzazione e prevenzione a partire dalle scuole. La sfida sull’educazione delle giovani generazioni a una cultura del rispetto delle differenze è oggi e non possiamo perderla, affinché nessun giovane si senta più legittimato all’uso della violenza verbale e fisica ledendo la dignità della persona e la propria sfera privata. Su questa linea ci siamo battuti in Regione Lazio per un testo condiviso di contrasto alle discriminazioni che contiamo di far diventare legge”.

Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione formazione, politiche giovanili e pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio.