VITERBO- L’offerta formativa dell’Università della Tuscia sarà presentata nel tradizionale Open Day nei giorni 22, 23 e 24 febbraio prossimi. L’offerta formativa complessiva si arricchisce di 5 nuovi corsi di laurea, in fase di approvazione da parte del Ministero: tre triennali, “Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale”, “Scienze Forestali e Ambientali”, “Tecnologie per la gestione sostenibile dei sistemi zootecnici”, e due magistrali, “Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana” e “Gestione digitale dell’agricoltura e del territorio montano”.

Una tre giorni di Open Day ricca di appuntamenti in modalità mista, ovvero con studenti in presenza e trasmissione sul web in diretta streaming. Le future matricole che intendano iscriversi a un corso di laurea dell’Ateneo viterbese e le loro famiglie potranno visitare le strutture, incontrare docenti, studenti tutor e personale tecnico-amministrativo per porre loro quesiti e soddisfare eventuali curiosità.

I partecipanti all’Open Day potranno toccare con mano la vita della comunità Unitus nei tre poli didattici: quello principale di Viterbo e presso le due sedi di Civitavecchia e Rieti. Un Ateneo a misura di studente, dove, le parole chiave sono: didattica di qualità, accessibilità, inclusione e internazionalizzazione. A sostegno delle famiglie sono numerose le iniziative messe in campo dall’Ateneo attraverso sussidi, esoneri e borse di studio per studenti meritevoli o in condizioni di disagio.

Martedì 22 febbraio l’evento si svolgerà a partire dalle ore 9:00 in presenza, nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza legate alla pandemia, presso la sede di Santa Maria in Gradi, in Via Santa Maria in Gradi, 4. La mattinata avrà inizio con il saluto del Rettore dall’Auditorium, per poi proseguire nei due chiostri rinascimentale e medievale dove saranno allestiti stand di accoglienza e info point. Sarà possibile accedere in presenza previa prenotazione tramite modulo online o seguire l’evento in diretta streaming sui canali YouTube di ateneo. Gli interessati avranno la possibilità di conoscere l’intera offerta formativa con 22 corsi di laurea triennale, 23 corsi di laurea magistrale e 2 corsi a ciclo unico, conoscere i Dipartimenti, le strutture, i servizi e le possibilità offerte dai programmi Erasmus per svolgere parte del percorso di studio all’estero.

Nei giorni 23 e 24 febbraio sarà invece possibile – sempre previa prenotazione – accedere ai sei Dipartimenti dell’Ateneo e ai poli universitari di Civitavecchia e Rieti. Il programma dettagliato e i form per le prenotazioni sono disponibili sul sito: http://unitusorienta.unitus.it.

Dalle ore 15:00 alle ore 19:00, per le tre giornate, le matricole avranno l’opportunità di svolgere, gratuitamente e da remoto, i test di accesso validi per tutte le sedi e per tutte le macroaree.

Tutte le informazioni per prenotarsi ai test di ingresso sono disponibili al seguente link: http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.