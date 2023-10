Parte dall’Umbria l’edizione 2023 della manifestazione itinerante “Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, organizzata da Unioncamere italiana in collaborazione con le Camere di Commercio e i Comitati per l’imprenditoria femminile.

A dare il via al “Giro d’Italia” il convegno/evento “Imprenditoria femminile in Umbria tra sfide e opportunità”, che si svolgerà lunedì 23 ottobre 2023, a partire dalle ore 10.00, presso la Camera di Commercio dell’Umbria, sede di Perugia via Cacciatori delle Alpi 42.

Il convegno/evento di lunedì offrirà opportunità di incontro e di confronto sui temi più importanti che riguardano l’imprenditoria femminile in Umbria, con preziosi contributi al tema da parte di esperti di livello nazionale.

Cuore della giornata sarà la presentazione della ricerca, curata dalla Camera di Commercio dell’Umbria, sull’evoluzione dell’imprenditoria rosa nel contesto attuale, che presenta in maniera sintetica e chiara l’andamento di parametri chiave dell’imprenditoria femminile sia a livello nazionale che di singole regioni, permettendo quindi anche di fare confronti interregionali, con un focus più approfondito su Umbria, Marche, Toscana e Abruzzo. La ricerca sarà commentata dal prof. Luca Ferrucci, Ordinario di Economia e management delle imprese presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia.

Importanti contributi arriveranno anche in merito alla nuova normativa sulla certificazione di genere e ai temi dell’educazione finanziaria.

Il Programma

Ecco il programma del seminario che il 23 ottobre 2023, dalle ore 10, inaugurerà presso la sede di Perugia della Camera di Commercio dell’Umbria l’edizione 2023 della manifestazione itinerante “Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”.

Saluti istituzionali

Giorgio Mencaroni, Presidente Camera di commercio dell’Umbria

Dalia Sciamannini, Presidente Comitato Imprenditoria femminile Camera di commercio dell’Umbria

Apertura de “Il Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”

Tiziana Pompei, Vice Segretario generale Unioncamere L’evoluzione dell’imprenditoria rosa regionale nel contesto attuale

Luca Ferrucci, Professore Ordinario di Economia e Management delle imprese presso il Dipartimento di Economia Università degli Studi di Perugia

Il nodo dell’educazione finanziaria e le iniziative di Banca d’Italia

Miriam Sartini, Direttrice Filiale di Perugia della Banca d’Italia

L’educazione finanziaria per ridurre gli stereotipi

Tiziana Pompei, Vice Segretario generale Unioncamere

Conclusioni

Federico Sisti, Segretario generale Camera di commercio dell’Umbria

Modera

Giuseppe Castellini, Addetto stampa Camera di commercio dell’Umbria