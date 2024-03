ROMA- La Giunta regionale ha approvato il nuovo accordo fra la Regione Lazio e il Comune di Monte Romano in provincia di Viterbo, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale ricadente nel territorio comunale.

Si tratta dei beni immobili appartenuti in passato alla disciolta Comunione delle Asl e poi trasferiti alla Regione, alcuni dei quali rivestono particolare rilevanza dal punto di vista storico ed artistico, con in testa il castello di Rocca Respampani; beni la cui gestione garantirebbe anche una consistente rendita patrimoniale derivante da terreni, fabbricati e appunto siti di interesse storico. Il nuovo accordo prevede una rinnovata collaborazione fra la Regione e il Comune per una gestione condivisa, attuando i più efficaci processi di valorizzazione, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del territorio.

Soddisfatto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. “Questo accordo dimostra la volontà della Regione Lazio di valorizzare il proprio patrimonio insieme ai comuni interessati individuando le strategie migliori, con l’obiettivo di garantire benefici sia per le casse regionali che per le realtà territoriali in cui ricade. Un’intesa quella approvata con il Comune di Monte Romano che può costituire un modello da applicare anche in altri contesti analoghi, creando così un circuito virtuoso da estendere in tutto il Lazio per recuperare e mettere a frutto i beni dislocati sui territori. Ringrazio – conclude – l’assessore regionale al patrimonio Fabrizio Ghera e il sindaco Maurizio Testa per questo importante risultato frutto della positiva sinergia istituzionale che si è creata e che la Regione ha favorito e incentivato”.

Il sindaco Maurizio Testa infine ha dichiarato: “Un ringraziamento da parte dell’amministrazione e della popolazione all’assessore Ghera ed agli uffici regionali che hanno lavorato all’accordo.

Un grazie anche agli uffici comunali che si sono prodigati per raggiungere questo importante risultato.

Il supporto, la disponibilità e la vicinanza del capogruppo di FDI Daniele Sabatini sono stati fondamentali. Da oggi inizierà il processo attraverso il quale riusciremo a valorizzare il patrimonio regionale presente sul territorio comunale a favore della nostra comunità”.