ROMA – Fissato per martedì 15 alle ore 18, in via Flavia, l’incontro tecnico tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni per quanto riguarda la flessibilità in uscita. L’incontro politico si dovrebbe tenere con ogni probabilità entro la fine della prossima settimana. Quello del 7 febbraio era slittato dopo che si era evidenziata la necessità di un ulteriore passaggio tecnico.