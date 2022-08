Il Mipaaf comunica la firma per la prossima emanazione di un decreto finalizzato a combattere la pesca illegale, soprattutto quella che rischia di mettere a repentaglio le specie di cetacei e mammiferi marini.

“Questo Decreto introduce nuove misure di contrasto al fenomeno illecito con l’obiettivo di tutelare la risorsa ittica ed i pescatori onesti, che costituiscono l’assoluta maggioranza e che sono i primi ad essere danneggiati da coloro che, attraverso artifizi, stratagemmi e l’uso di attrezzi illeciti, depauperano la risorsa ed alimentano il mercato del prodotto ittico non legale”.

È con queste parole che il Sottosegretario di Stato con delega alla pesca, il Sen. Francesco Battistoni, annuncia l’emanazione del decreto che stabilisce le misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

“Per molti anni, l’uso delle reti da posta derivanti illegali ha rappresentato una forte criticità per l’Italia, al punto da determinare l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano, che si è chiusa positivamente solo nel 2014, dopo anni di intensa attività di prevenzione e contrasto – ricorda il Senatore –. A distanza di qualche anno, si era reso necessario innovare quelle misure tecniche, nate con l’obiettivo di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, al fine di fornire agli organi preposti al controllo, ed in particolare alle donne ed agli uomini delle Capitanerie di porto, strumenti di contrasto più innovativi ed efficaci”.