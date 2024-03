“Esprimo profondo dolore e commozione per la scomparsa di Valentina Paterna, donna forte e coraggiosa, capace di unire con passione, senso del dovere e grande dignità il suo impegno politico con l’amore per la famiglia.. Con Valentina abbiamo condiviso un percorso politico che mi ha fatto apprezzare il suo senso delle istituzioni, senza che con questo venisse mai meno la sua vicinanza ai cittadini e al territorio che ha rappresentato la cifra del suo impegno politico, apprezzato e riconosciuto da colleghi e dalla comunità locale. Un impegno che, a Tarquinia come a Roma, in Consiglio regionale, l’ha vista espressione di quella politica concreta e appassionata, fatta di coraggiosa umanità, che rappresenta il suo lascito. Mi stringo in un profondo cordoglio personale e istituzionale alla famiglia di Valentina e alla comunità umana e politica di Fratelli d’Italia dell’intera provincia di Viterbo”.

Così in una nota il copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia, sulla scomparsa del consigliere regionale del Lazio, Valentina Paterna