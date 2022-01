ROMA -In programma questa mattina un vertice del centrosinistra alla Camera sul Quirinale. Con Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza ci saranno i capigruppo del Pd, del M5S e di Leu.

Il leader del M5s Giuseppe Conte ha detto:”Il Movimento 5 stelle ha un unico obiettivo e lo perseguirà fino alla fine: ha 235 voti di grandi elettori che mette a disposizione degli interessi degli italiani di avere un presidente autorevole che ci renda tutti orgogliosi di essere italiani e ben rappresentati. Continueremo a lavorare in questa direzione”.

Letta oggi dovrebbe tornare a incontrare anche Matteo Renzi, mentre fonti Dem spiegano che vedrà Matteo Salvini appena possibile, così come gli altri leader del centrodestra. Intanto Salvini oggi incontrerà i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e successivamente i governatori e i delegati regionali della Lega. Le riunioni sono previste nel pomeriggio. Le carte sono state sparigliate ieri da Silvio Berlusconi che ha fatto un passo indietro ritirandosi dalla corsa al Colle. Matteo Salvini nelle prossime ore proporrà dei nomi di area centrodestra, nomi irricevibili per il Pd. Nei gruppi parlamentari c’è chi torna a credere nella candidatura di Pier Ferdinando Casini e chi spera ci si avviti fino ad arrivare a Sergio Mattarella. Ma la candidatura di Mario Draghi, avvertono dalle segreterie, è del tutto in campo, perché ogni nome alternativo rischia di far saltare il governo. Intanto il premier è silente. Fa ben sperare il fatto che né Salvini né Meloni pongano veti sul nome del presidente del Consiglio.