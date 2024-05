ROMA– Per lavori di manutenzione, programmati da RFI a Bracciano e Capranica, dalle 10:30 alle 13:00 circa di mercoledì 15 maggio, la circolazione di alcuni treni del Regionale sulla linea FL3 Roma – Cesano/Viterbo potrà subire variazioni d’orario e limitazioni di percorso.

Saranno attivati servizi bus, i cui tempi di percorrenza potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia.