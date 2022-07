Dopo Fiumicino, Palombara Sabina, Grottaferrata, Viterbo e Rieti, il Tour dei Desideri del Lazio arriva a Cassino. L’iniziativa, voluta dalla consigliera regionale Marta Bonafoni, si terrà presso il Parco Baden Powell domani.

“Mancano due mesi esatti alle elezioni politiche – commenta la consigliera Bonafoni – oggi il calendario segna anche la giornata delle pastasciutte antifasciste. L’antifascismo è e deve essere premessa di ogni nostro pensiero ed azione, ma non basterà a evitare la vittoria delle destre. Se vogliamo vincere, dobbiamo costruire un’agenda radicale per il Paese che si metta all’ascolto delle persone e dei territori. E dica come cambieremo in meglio le condizioni di vita loro e del Pianeta che abitiamo. Noi abbiamo scelto di contribuire a questo obiettivo con un viaggio che già ci ha portato dal mare alle aree interne, dalla metropoli alle province della nostra Regione. E che questa settimana farà tappa a Cassino domani, a Colleferro il giorno seguente e poi concluderà il mese a Latina giovedì”.

L’incontro di domani a Cassino, moderato dall’assessore alla cultura Danilo Grossi, vedrà la presenza di numerosi amministratori locali: il consigliere Riccardo Consales, l’assessora Concetta Tamburrini, la consigliera di Pontecorvo Annalisa Paliotta, quella di Ceccano Emanuela Piroli e quella di Cervaro Simona Valente.

Accanto a loro, interverranno anche numerose persone espressione del terzo settore e della società civile: dalla presidente della cooperativa Risorse Donna Elisa Viscogliosi a Walter Bianchi, presidente dell’associazione Dike; dall’ingegnere Umberto Zimarri di Green Italia, già consigliere comunale a San Giovanni Incarico a Marco Maddalena, ex segretario regionale di Sinistra Italiana, fino all’ex consigliere comunale di Frosinone Stefano Pizzutelli, rappresentante di Frosinone in Comune.

Anche tutte le persone che non interverranno direttamente potranno comunque dire la loro, scrivendo che volto ha la Regione che desiderano su una delle cartoline che saranno distribuite. E poi imbucando nella cassetta postale dei desideri, che accompagna ogni tappa del tour. Appuntamento quindi domani, 26 luglio, al Parco Baden Powell di Cassino, alle ore 18:30.