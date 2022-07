RIETI- Farà tappa a Rieti nel tardo pomeriggio di domani il Tour dei Desideri, l’iniziativa lanciata a fine giugno dalla consigliera regionale Marta Bonafoni per raccogliere proposte, bisogni, idee di donne e uomini delle città e dei territori del Lazio, in vista delle elezioni del prossimo anno.

Quella reatina è la quinta tappa del viaggio, dopo Fiumicino, Palombara Sabina, Grottaferrata e Viterbo. Prevista anche domani la presenza di diversi amministratori locali e accanto a loro di numerose persone impegnate nel volontariato, nell’associazionismo, nella cooperazione sociale sia nella città capoluogo che nei comuni del territorio della Provincia.

“Alle ultime elezioni amministrative di quest’anno e anche a Rieti ormai è l’astensione il primo partito politico, quello capace di fare il “miglior” risultato – commenta la consigliera Bonafoni – sono convinta che dobbiamo ripartire da qui, dall’ascolto di un malessere ormai diffuso e in alcuni casi addirittura maggioritario. Il nostro viaggio per le città e i territori della Regione si propone proprio questo: raccogliere istanze, idee, bisogni, risposte ed esperienze che già sono in mezzo a noi ma che difficilmente vengono ascoltate dalla politica. E dall’esigenza di dare spazio anche a chi vive nelle aree interne e che chiede di poter contare nella definizione del Lazio dei prossimi trent’anni esattamente come chi vive nelle città o nella Capitale. Credo che occorra ripartire da qui per poter costruire una proposta capace di convincere e di vincere”.

Appuntamento domani alle ore 19:00 al Le Tre Porte, in via delle Verdure.