ROMA – Regione Lazio e Arsial, come oramai da tradizione, prendono parte ad Anuga, una delle più imponenti manifestazioni fieristiche, per superficie espositiva (circa 284.000mq) e presenze (169.653 visitatori professionali da 201 paesi), dedicate al “food & beverage”, in programma a Colonia da domani all’11 ottobre.

All’edizione 2023, il Lazio è presente con un proprio spazio istituzionale di 126mq (Padiglione 7 – stand B038-C039) e una collettiva di 14 aziende del territorio, con l’obiettivo di promuovere l’intero comparto agroalimentare laziale e le sue rinomate eccellenze.

“Lazio, the Taste of the Discover” è il claim scelto per raccontare il Lazio, pensato per rappresentare in maniera accattivante il territorio della nostra regione, capace di sorprendere il visitatore per bellezza, originalità e per le tante eccellenze del gusto che compongono il nostro straordinario patrimonio agroalimentare.

«Anuga è un evento di livello mondiale – commenta il Commissario straordinario di Arsial Massimiliano Raffa – per dimensioni e possibilità di business. È una manifestazione sulla quale Arsial riversa molte aspettative, consapevole dell’importanza dell’appuntamento. Anche ad Anuga 2023, vogliamo essere per le imprese agricole del Lazio, un acceleratore di sviluppo e un moltiplicatore di opportunità, offrendo loro occasioni di crescita e visibilità in una delle piattaforme di networking più importanti su scala globale per il “food & beverage».

Tra le aziende selezionate figurano imprese del comparto olivicolo, dolciario, delle verdure di V gamma, delle carni, delle acque minerali, degli alimenti fermentati, di lavorazione del tartufo, delle conserve ittiche, delle bevande e degli spiriti, accomunate dalla vocazione per la qualità e dalla tendenza a introdurre l’innovazione nei processi aziendali.

Per tutta la durata dell’evento, lo spazio istituzionale del Lazio sarà teatro di incontri e occasioni di business, finalizzati ad accrescere l’export di settore, favorendo il posizionamento delle aziende sui mercati esteri.