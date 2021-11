Il professore Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, in una intervista rilasciata al Messaggero, dice che non ci sarà il lockdown, neppure parziale, ma indica una serie di possibili interventi per frenare la quarta ondata di Covid che arriva da Est, quali sanzioni più rapide nei confronti di medici e infermieri No vax, spingere sulle terze dosi, collegandole al Green pass, ovvero chi non completa con il richiamo il ciclo vaccinale riceve prima un’ ammonizione e, se dopo due o tre mesi ancora non si mette in regola con l’iniezione di rinforzo, la certificazione verde perde di validità. Ricciardi ricorda che “a 180 giorni dalla seconda dose sei sì protetto dalle conseguenze gravi della malattia, ma molto meno dall’ infezione”. Quindi, per lui, se il numero dei contagi aumenterà e se la campagna della terza dose andrà a rilento, allora sarà giusto pensare a strumenti più incisivi. La terza dose dovrà essere necessaria in particolare, secondo Ricciardi “per tutti coloro che lavorano a contatto con i fragili. Ad esempio gli insegnanti, visto che i bambini non sono protetti in quanto non possono essere vaccinati”.