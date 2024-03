Una decisione importante e fondamentale per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio della Tuscia. La scelta del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di costituirsi parte civile davanti al Tar del Lazio per l’annullamento della Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) pubblicata dal ministero dell’Ambiente il 13 dicembre 2023, che individua nella provincia di Viterbo uno dei luoghi atti ad ospitare siti di scorie nucleari. Si tratta della prima volta, dall’approvazione della Carta nazionale elaborata su mappe geologiche non aggiornate, che la Regione Lazio interviene impugnando la documentazione dinanzi al Tribunale Amministrativo.

La posizione assunta dal presidente Rocca rappresenta un atto di responsabilità verso le comunità del Lazio e in particolar modo quelle del Viterbese che, anche in questo caso, avrebbero pagato il prezzo più alto considerando che il numero maggiore di siti individuati ricade proprio nella Tuscia. Dopo anni di silenzi e tentativi di svincolare in modo palese rispetto alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio regionale messi in atto dalla giunta Zingaretti oggi l’amministrazione Rocca procede sulla strada del rispetto e del bene comune.

La Costituzione in giudizio della Regione rafforza la posizione dei comitati e dei sindaci insieme ai quali in questi anni – anche con manifestazioni pubbliche e la proposta del gruppo del Bene Comune approvata in consiglio comunale a Viterbo per rafforzare il ricorso legale – ci siamo battuti per difendere la dignità della Tuscia troppe volte calpestata da scelte, come quella sui rifiuti, che andavano contro le necessità delle comunità locali: tutto nel silenzio di chi doveva rappresentarci nelle sedi regionali.

Ringrazio il presidente, Francesco Rocca, per la decisione assunta che conferma, di fatto, l’impegno che in campagna elettorale il governatore aveva assunto con gli elettori della Tuscia e sostenuto con forza dalla Lista Civica Francesco Rocca Presidente.

Luisa Ciambella

Movimento Civico Francesco Rocca Presidente

Gruppo Per il Bene Comune