RIETI- Ieri pomeriggio, al cospetto di un Teatro Flavio Vespasiano gremito, nell’ambito della cerimonia di apertura dei festeggiamenti per l’ottavo centenario Francescano, si è esibita la Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma, diretta dal maestro Luogotenente Danilo Di Silvestro.

Presenti per la circostanza Mons. Domenico Pompili, il Prefetto di Rieti Dott. Gennaro Capo, le altre Autorità Provinciali civili e militari, il Sindaco di Assisi ed una nutrita rappresentanza di Carabinieri di ogni ordine e grado in servizio ed in congedo con le rispettive famiglie.

La Fanfara, come sempre, ha riscosso grande successo ed apprezzamento, esprimendo un repertorio in linea con la ricorrenza ed i festeggiamenti Francescani. Magistrali, in particolare, nelle loro rispettive interpretazioni il Maestro Luogotenente Danilo Di Silvestro e il giovane, Tenore Carabiniere Roberto Lenoci.