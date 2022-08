E’ per noi una grande soddisfazione ricevere questo riconoscimento – dichiara Maurizio Gubbiotti, Presidente di RomaNatura – non solo perché ci giunge da un contesto che riteniamo autorevole, ma anche perché il premio valorizza l’impegno delle amministrazioni “virtuose” dal punto di vista della sostenibilità, ed è ancora più significativo in questo momento in cui stiamo fronteggiando drammatiche conseguenze dovute all’eccessivo consumo di risorse, rispetto a quelle che gli ecosistemi sono in grado di fornire, e se vogliamo costruire un futuro è necessario invertire la rotta attraverso la scelta di stili di vita sostenibili e di consumo meno impattanti sull’ambiente.

Gli acquisti verdi rappresentano un vero proprio volano dell’Economia Circolare – prosegue Gubbiotti, – che prevede un ruolo fondamentale per le Pubbliche Amministrazioni nella promozione dell’eco-innovazione di prodotti e servizi e nell’incremento del riutilizzo dei materiali, un tema davvero importante per RomaNatura impegnata già da tempo in azioni virtuose di sostenibilità ambientale per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, dalla creazione di distretti di economia circolare, alla raccolta degli olii esausti per far fronte alla gestione dei rifiuti, alla riduzione degli impatti ambientali correlati all’organizzazione di eventi rigorosamente “plastic free”, veicolando anche i cittadini e stakeholder sulle buone pratiche da replicare nei loro rispettivi contesti di vita. Beni e servizi dunque valutati tenendo in considerazione l’intero ciclo di vita, dalla composizione dei materiali, fino alle modalità di utilizzo e smaltimento o riciclo.

I parchi e le Aree protette – continua Gubbiotti – rappresentano un impulso positivo sul tessuto economico dei territori e la chiave per incentivare stili di vita sostenibili e scelte di consumo responsabile, per questo come RomaNatura abbiamo da poco approvato il regolamento per l’utilizzo del servizio sperimentale di biciclette a pedalata assistita acquistate dall’Ente, un mezzo agile, economico, ecologico ed efficace legato indissolubilmente al concetto di sostenibilità territoriale attraverso l’uso di mezzi ad impatto zero.

Un importante riconoscimento per RomaNatura – conclude Gubbiotti – sistema regionale di parchi, unico esempio in Europa di Ente parco unico che gestisce un sistema di parchi terresti ed una tra le più importanti Riserve marine italiane, che da anni ha scelto un percorso virtuoso di crescita della sostenibilità ambientale, sociale, economica, finalizzato a sostenere pratiche in linea con le principali strategie europee. Le nuove sfide che le aree protette devono raccogliere richiedono una specifica attività di promozione, formazione e monitoraggio per affrontare in sinergia un percorso di transizione ecologica, favorendo l’economia circolare, l’attribuzione ottimale delle risorse e lo sviluppo dell’innovazione in grado di favorire gli obiettivi del Piano di Ripresa e Resilienza.