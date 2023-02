RONCIGLIONE (Viterbo)- Una sala consiliare gremita ha ospitato ieri pomeriggio la cerimonia che ha sancito l’ingresso ufficiale di Ronciglione nel prestigioso circuito de “I Borghi più belli d’Italia”, dopo la delibera del consiglio direttivo dell’associazione dello scorso 5 ottobre 2022.

Alla conferenza, con la partecipazione di numerosi cittadini, hanno preso parte il sindaco Mario Mengoni, il consigliere delegato al turismo Alessandra Ortenzi, gli architetti Dario Pompei e Massimo Mariti, il presidente della Pro Loco Tommaso Valeri e la vicepresidente de I Borghi più belli d’Italia Rosalba Cardinale.

“Un prestigioso riconoscimento che Ronciglione aspettava da tempo – ha dichiarato il sindaco Mario Mengoni, che ha aperto gli interventi – per il quale va ringraziata l’amministrazione attuale, ma anche quella precedente che ha intrapreso il percorso cinque anni fa, e tutti coloro che con ruoli diversi hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Per rimanere all’interno del circuito dovremo rispettare necessariamente delle prescrizioni, al fine di superare le principali criticità del borgo. Tra i progetti ai quali i tecnici stanno già lavorando c’è l’illuminazione della roccia tufacea, per valorizzare il vallone anche di notte, la bonifica dei cavi e l’eliminazione dei parcheggi al borgo medievale. Quest’ultima disposizione verrà attuata già dal 1° di marzo, destinando via del lavatoio al parcheggio esclusivo dei residenti al borgo. Per quanto riguarda la zona rinascimentale invece, punteremo a creare dei salotti urbani, punti di aggregazione nelle piazze che possano essere vissuti dai cittadini e dai turisti. La nostra è una comunità orgogliosa, innamorata delle proprie tradizioni. Dobbiamo esserlo anche delle nostre bellezze architettoniche, in un processo nel quale ognuno di noi è uno stimolo per l’altro”.

“Questo riconoscimento non è un traguardo, bensì un nuovo inizio per la nostra Città – ha dichiarato Alessandra Ortenzi, consigliere delegato alla cultura e al turismo. Con questo spirito l’amministrazione affronta le nuove sfide per il miglioramento che ci viene prescritto, in un percorso da fare insieme ai cittadini. Ronciglione sta vedendo crescere in maniera importante l’impresa turistica e le nostre risorse devono essere messe a sistema da amministrazione, associazioni, strutture ricettive e cittadini, in modo da rendere il turismo un’esperienza non più estemporanea, ma radicata.

Durante il Carnevale la nostra cittadinanza dà dimostrazione di un forte spirito di accoglienza, ciò che fa tornare il pubblico ad assistere anno dopo anno a questo evento. Lo stesso spirito deve essere applicato alla sfera turistica, perché se le bellezze architettoniche e naturalistiche attraggono il turista, è l’accoglienza ciò che lo spingerà a tornare”.

Tommaso Valeri, intervenendo nella duplice veste di storico e di presidente della Pro Loco di Ronciglione, ha invece sottolineato l’importanza di valorizzare e di tornare a vivere il borgo, richiamando gli eventi “Un Borgo di Vino” e “L’Ottobrata” che a giugno ed ottobre portano molte persone a riversarsi nelle vie del borgo di sopra e del borgo di sotto.

A dimostrare il lavoro già messo in atto dall’amministrazione per il superamento delle criticità sono intervenuti gli architetti Massimo Mariti e Dario Pompei, ai quali sono stati affidati rispettivamente i progetti di illuminazione artistica del centro storico e la schermatura dei cavi elettrici delle facciate.

“Consegno questa bandiera all’amministrazione comunale ma soprattutto a voi cittadini di Ronciglione – ha concluso la vicepresidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, Rosalba Cardinale. Dovete esserne orgogliosi, siete voi il principale biglietto da visita per il turista e ciò che dà lustro alla Città. Vi invito quindi a collaborare con l’amministrazione nella realizzazione di queste piccole accortezze che sono state richieste e dei progetti illustrati oggi, per i quali si sta già lavorando in maniera concreta”.