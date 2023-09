“La conferma del passaggio dell’alta velocità a Orte per i prossimi dieci anni è un’ottima notizia per tutti i cittadini della Tuscia e della provincia di Terni. Questo importante traguardo non rappresenta soltanto un significativo impulso per lo sviluppo infrastrutturale del territorio, ma anche un notevole passo avanti nell’integrazione della provincia di Viterbo all’interno delle reti di trasporto nazionali.

L’alta velocità è infatti una componente cruciale per promuovere lo sviluppo economico e sociale e può essere un volano per favorire la crescita e la connettività del nostro territorio.

È un grande risultato raggiunto grazie all’emendamento del Capogruppo Daniele Sabatini e all’impegno del Presidente Rocca di concerto con gli Assessori Righini e Ghera”.

Lo dichiara l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera