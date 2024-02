Quella di oggi potrebbe essere una giornata difficile per coloro che devono viaggiare in treno, a causa dello sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai sindacati di base Cub ed Usb. La protesta è motivata dalla richiesta di rinnovo del contratto.

Lo stop di 8 ore, dalle 9 alle 17, coinvolgerà tutte le imprese del settore ferroviario, inclusi Trenitalia, Italo e Trenord. Anche i lavoratori del trasporto merci e quelli di Rfi, la società responsabile della gestione della rete e delle infrastrutture ferroviarie, parteciperanno allo sciopero incrociando le braccia.

La decisione di protestare mette a rischio la regolarità dei servizi ferroviari in tutta Italia durante l’arco della giornata, con possibili disagi per i pendolari e per chi deve effettuare spostamenti. Si consiglia agli utenti di monitorare gli aggiornamenti sui servizi e, eventualmente, adottare alternative di viaggio nel caso in cui lo sciopero dovesse avere luogo come previsto.