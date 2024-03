Un nuovo sviluppo giudiziario mette in luce le complessità delle indagini su Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia, e la sua vicenda legale. Mentre a Firenze si procede con un sequestro di beni per un valore di 10 milioni e 840.000 euro, a Palermo una richiesta simile viene rigettata dal tribunale.

La decisione del giudice a Palermo si basa sull’assenza di pericolosità sociale di Dell’Utri e sull’incertezza riguardo agli accordi con Silvio Berlusconi, che secondo alcune ipotesi avrebbero gonfiato il suo patrimonio in cambio del silenzio. Tuttavia, il tribunale fiorentino, seguendo una diversa linea di indagine, ha emesso il sequestro in relazione alla mancata comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte di Dell’Utri, già condannato nel 2014 per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

Le indagini della Dia fiorentina hanno portato alla luce movimenti finanziari per un totale di 42,6 milioni di euro in circa dieci anni, di cui 10,8 milioni individuati per il sequestro. Tra questi movimenti, ci sono bonifici di notevole entità effettuati da Berlusconi a Dell’Utri e sua moglie, Miranda Ratti, oltre a prestiti infruttiferi erogati sempre dal Cavaliere alla Ratti.

Secondo il giudice fiorentino, le somme non comunicate alle autorità da Dell’Utri ammontano a oltre 10 milioni di euro, di cui una parte attribuita erroneamente alla moglie. L’ordinanza si basa anche sulla testimonianza di un dirigente berlusconiano, Giuseppe Spinelli, che ha parlato di un accordo tra Berlusconi e Dell’Utri che avrebbe previsto elargizioni mensili.

Gli avvocati di Dell’Utri difendono la trasparenza delle operazioni finanziarie, sostenendo che i bonifici ricevuti da Berlusconi erano motivati da affetto e gratitudine. Dall’altra parte, l’avvocato della famiglia Berlusconi smentisce le accuse, definendo la ricostruzione della procura fiorentina una calunnia.

La vicenda continua a sollevare interrogativi sulla relazione tra Dell’Utri e Berlusconi, così come sulle modalità di gestione del patrimonio del politico italiano. Mentre a Firenze si procede con il sequestro dei beni, a Palermo si respinge l’ipotesi di sorveglianza speciale, lasciando aperti numerosi scenari legali e politici.