“La scelta maturata dal governo di nominare un supercommassario per l’emergenza siccità è certamente un’ottima notizia che va nella direzione di procedere celermente alla risoluzione di un problema complesso che vede coinvolti sia i territori che la nostra economia”. Lo dichiara in una nota il vice presidente della Commissione Ambiente alla Camera e deputato azzurro, Francesco Battistoni.

“Da quanto emerso dal tavolo appena concluso a Palazzo Chigi, la decisione di lavorare ad un provvedimento normativo urgente che semplifichi le procedure operative e che prevede delle deroghe alla realizzazioni di lavori urgenti, si inserisce in un quadro organico di accelerazioni esecutive finalizzate proprio a fronteggiare l’emergenza in corso potendo contare su una cabina di regia unica che coinvolga i ministeri interessati. Tale iniziativa – prosegue Battistoni – è funzionale a porre rimedio ad una grave crisi in atto che necessita di soluzioni strutturali definitive proprio per venire incontro a territori, comunità e aziende produttive che grazie alle risorse idriche vivono, producono e crescono e che aspettano da tempo una risposta alle loro esigenze”, conclude il deputato azzurro.