L’EVENTO/ Dal 10 al 12 marzo, alla Nuova Fiera di Roma si svolgerà ‘PIX-Padel Italy X-Perience’

DI Paolo Dordit

Centomila praticanti, 1500 campi e 280 circoli, la realtà romana del Padel è un fenomeno nel fenomeno, rappresenta da sola una fetta importante del mondo che gravita attorno a questa disciplina sportiva. Ed è in questo contesto che atterra nella capitale l’astronave della ‘PIX-Padel Italy X-Perience’, la maxi manifestazione che per tre giorni, dal 10 al 12 marzo vedrà la Nuova Fiera di Roma al centro dell’attenzione di migliaia di appassionati. Al là della retorica, dei proclami, delle frasi fatte si tratta di una sfida importante sotto tutti i punti di vista. PIX-Padel Italy X-Perience’ sta costringendo la Fiera di Roma, una struttura complicata, pachidermica, scomoda per tutti a cambiare faccia attraverso una operazione maquillage che rappresenta un’altra sfida nella sfida: un conto è ospitare stand e concorsi pubblici, un conto è diventare teatro di una manifestazione che è prima di tutto sportiva. A tempo di record gli organizzatori sono riusciti a impiantare nei padiglioni dieci campi da padel, una operazione fantascientica. Attorno, su una superficie di ventimila metri quadri ci sarà spazio per un centinaio di espositori (il padel è un enorme mercato in espansione) e per decine di eventi di ogni tipo che vedranno protagonisti praticanti, circoli, scuole, famiglie e operatori del settore. Una grande kermesse degna della capitale. Se i visitatori potranno provare campi, racchette e altre attrezzature sportive, il programma prevede molto altro, come ad esempio le fasi finali del Master Tennis Program Ranking Amateur (TPRA), che si svolgeranno sul campo centrale con una tribuna da 800 posti, e le fasi finali del circuito Sla. E, ancora, come la prima esibizione dell’Inclusive padel tour (IPT), che vedrà scendere in campo giocatori con arti artificiali. Spettacolo di cartello la esibizione sui campi da padel di squadre formate da ex giocatori di Roma e Lazio, un derby dai sapori antichi. All’interno della Fiera abbiamo creato anche un parco bambini e uno spazio eventi, per far divertire le persone, e questo è il sale del padel, ha dichiarato Rolando Luzi, il patron della manifestazione.

Lunedì mattina in Campidoglio la manifestazione è stata presentata con tutti gli onori, con’l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, il Ceo di Padel Expo Italy, Rolando Luzi, il presidente della Fitp Lazio, Giorgio Di Palermo, l’Head of marketing, sales & Brand di Sport e Salute, Fabio Guadagnini. Giocano tutti a padel, hanno confessato, mogli, mariti e figlio, perché, come ha detto qualcuno” Dopo un’ora di padel ci si sente più leggeri”. Sarà anche per questo che questo sport ha avuto una crescita esponenziale in tutta Italia ( ci si avvia rapidamente al milione di praticanti) e sta muovendo un mercato inaspettato. Un fenomeno dal punto di vista sportivo, sociale, economico che trova giustamente il suo centro nella capitale. Come ha detto l’assessore Onorato “Pix offre a Roma la possibilità di presentarsi al mondo come una città più moderna, regalando ai turisti un motivo in più per tornarci“.