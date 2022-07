ROMA – “E’ attiva da questa mattina la postazione sanitaria gestita da Ares 118 in collaborazione con la Asl Roma 1 e le USCAR presso la stazione Termini nel piazzale principale. La postazione, che è un camper allestito, andrà a supportare l’attività dell’Ares 118 in un punto strategico per la città di Roma. Gli operatori, una volta ricevuta la chiamata dalla Centrale operativa del 118 che ha eseguito il triage telefonico, se ritenuto appropriato dalla Centrale, si recano direttamente sul posto all’interno della stazione Termini di Roma. L’attività è disposta solo su indicazione della Centrale operativa dell’emergenza e supporta i servizi del 118. Si ringrazia della collaborazione Ferrovie dello Stato e Grandi Stazioni che hanno concesso la disponibilità per il posizionamento del camper. Questa iniziativa servirà a migliorare la sicurezza delle centinaia di migliaia di persone che ogni giorno transitano presso la stazione Termini”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.