Almeno 146 persone morte e 150 ferite nella calca per la festa di Halloween a Seul, la prima celebrata nei locali e in strada dopo la pandemia. Le cause della bolgia mortale non sono ancora chiare ma un funzionario dei vigili del fuoco ha sostenuto che una grande folla si era accalcata in uno stretto vicolo vicino all’hotel Hamilton perché era stata avvistata una celebrità.

Ad un certo punto si è scatenato il panico e centinaia di persone sono rimaste schiacciate. Secondo quanto riferito dai media locali, c’erano 100.000 persone, molte in maschera, nel quartiere Itaewon che festeggiava Halloween. Ad un certo punto il serpentone umano ha cominciato a sbandare, a muoversi come un fiume in una direzione, ed è stato il caos. Persone che correvano, schiacciandone altre, grida e scene di panico. Oltre 140 ambulanze sono state inviate sul posto ma per moltissimi non c’è stato nulla da fare: più di 400 soccorritori, provenienti da tutto il Paese, sono stati schierati in strada per curare i feriti.