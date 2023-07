La Sardegna sperimenta temperature superiori ai 40 gradi nelle zone interne, mentre altrove si superano i 33-34 gradi. L’anticiclone africano Cerbero raggiunge il massimo della sua potenza, con la Sardegna al centro dell’attenzione. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, avverte che questa seconda ondata di caldo africano continuerà per alcuni giorni e potrebbe attenuarsi solo da giovedì, ma non su tutte le regioni. I neonati, più sensibili al caldo degli adulti e incapaci di esprimere il problema verbalmente, sono più a rischio di disidratazione durante l’estate a causa delle temperature estreme.

Per capire cosa potrebbe succedere, bisogna guardare al Regno Unito, dove è presente da diversi giorni un sistema di bassa pressione. Questa depressione cercherà di spostarsi verso sud e proverà a rompere la barriera dell’anticiclone Cerbero. Invierà un fronte perturbato atlantico che colpirà duramente Francia e Svizzera, raggiungendo anche l’Italia con temporali intensi. Anche se i temporali inizieranno ad interessare l’arco alpino già oggi e mercoledì, sarà giovedì che si intensificheranno ulteriormente, con grandine (anche di grandi dimensioni), raggiungendo la Pianura Padana, come la Lombardia e il Veneto, verso sera o notte.

Nelle altre parti d’Italia non ci saranno cambiamenti significativi, anzi, il caldo torrido di Cerbero si accentuerà nel Sud, dove si raggiungeranno i 40°C in Puglia, i 36-37°C in Calabria, Basilicata e Campania. Grazie all’arrivo di correnti atlantiche più deboli, le temperature tenderanno a diminuire leggermente al Centro-Nord, fermandosi intorno ai 33-34°C invece dei 37-38°C previsti in questi giorni. Tuttavia, il caldo sarà comunque intenso. L’afa aggravata creerà disagi fisici, soprattutto per le persone più vulnerabili come gli anziani e i bambini, che dovrebbero evitare di uscire nelle ore più calde della giornata (tra le 14 e le 18). Le notti saranno tropicali, con temperature notturne superiori ai 20°C nella maggior parte delle città italiane.

Ma non è tutto. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo prevedono una nuova e caldissima pulsazione dell’anticiclone Cerbero nel weekend del 15-16 luglio. Il tempo previsto per martedì 11 vede isolati temporali sulle Alpi, sole e caldo intenso altrove. Mercoledì 12 si prevedono sole e caldo intenso al nord, qualche temporale in montagna, caldo intenso e sole al centro, e un aumento del caldo al sud. Giovedì 13 si prevedono temporali molto forti sulle Alpi entro sera, possibilmente fino in pianura, con un leggero calo delle temperature al nord, tempo soleggiato e un po’ meno caldo al centro, e sole e un aumento del caldo al sud. La tendenza futura indica una nuova ondata di caldo torrido dall’anticiclone Cerbero.