ROMA- Domani, 8 settembre, alle ore 09.00, nell’l’Aula Giubileo del Policlinico Tor Vergata, si terrà un evento che vedrà il Direttore delle Unità di Chirurgia Toracica del PTV, Prof. Vincenzo Ambrogi, Professore di Chirurgia Toracica all’Università di Roma Tor Vergata ed il suo staff, insieme ai medici specializzandi, presentare i programmi della scuola di specializzazione per il prossimo anno accademico.

Racconteranno la loro esperienza formativa nel Policlinico ed ogni giovane studente sarà coinvolto in simulazione con modellini di procedure di chirurgia videotoracoscopica, tradizionale e robotica proprio con l’intento di rispondere alla domanda fondamentale: “sono portato per la chirurgia?”.

Sarà un percorso autovalutativo che aiuterà nella scelta consapevole del percorso e che ha l’obiettivo di creare interesse per la chirurgia, prima di impegnarsi in un corso di specializzazione, che rappresenta il futuro del giovane medico.

Ridurre gli abbandoni durante il corso, avere medici appassionati ed interessati che vuol dire, anche in termini economici, buon utilizzo dei posti delle borse di studio.

Grande partecipazione e forte interesse delle Associazioni dei giovani medici a questo nuovo approccio che risulta essere, ad oggi, unico in Italia.