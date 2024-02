ROMA- «l’individuazione delle risorse necessarie da parte del Governo per la realizzazione della Roma – Pescara rappresenta una notizia importante per il Lazio perché si tratta di un’opera che renderà più forte e competitiva una tratta ferroviaria strategicamente fondamentale per il trasporto e che migliorerà di molto il collegamento tra la nostra regione e l’Abruzzo. Un vantaggio per i cittadini e per la competitività del Lazio, reso possibile dall’impegno del Governo e dalla stretta collaborazione tra Regione Lazio e Regione Abruzzo». Lo dichiara l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.