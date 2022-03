Continua la guerra in Ucraina, con la Russia che starebbe cercando di portare rinforzi in Ucraina attingendo alle sue truppe in Georgia, secondo quanto riferito dal Pentagono. Intanto risuonano le sirene su diverse città come Kiev, Zaporizhia e Dnipro nel sud-est, fino a Kharkiv e Sumy nel nord-est. “Le forze armate russe ora si concentreranno sulla completa liberazione del Donbass”- afferma Mosca ed intanto ai soldati sarebbe stato detto che la guerra finirà il 9 maggio. Hezbollah ha accettato di inviare 800 combattenti in Ucraina per prendere parte alle ostilità a fianco della Federazione Russa, secondo quanto riportato dal quotidiano russo dell’opposizione Novaya Gazeta citato da Unian.

E torna a parlare il presidente ucraino Zelensky, dicendo al Forum di Doha che la Russia sta alimentando la corsa agli armamenti nucleari. “Si stanno vantando di poter distruggere con armi nucleari non solo un determinato Paese ma l’intero pianeta” – ha detto Zelensky in un videomessaggio. Secondo il New York Post, Zelensky potrebbe fare una apparizione video, live o registrata, domenica alla serata degli Oscar.