ROMA- Venerdì 13 maggio, alle ore 10.30, Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa a ‘LAZIO PRESENTE CON L’EUROPA NEL FUTURO, ultimo incontro di un tour che ha toccato, prima della Capitale, tutte le province del Lazio. Nel corso dell’iniziativa saranno illustrati i progetti della programmazione regionale 2021/2027.

Alla conferenza stampa intervengono Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di Politiche e affari europei, Mariastella Gelmini, Ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Paolo Gentiloni, Commissario europeo per l’Economia, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale e Daniele Leodori, Vicepresidente e Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio, Patrimonio della Regione Lazio. La Ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna partecipa con un contributo video.L’evento si svolge a Roma, presso il Palazzo dei Congressi, Piazza John Kennedy, 1.