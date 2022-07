I Paesi Ue dovrebbero ridurre la domanda di gas del 15% tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023. E’ quanto propone la Commissione europea, contenuta in un regolamento del ‘Piano per salvare l’inverno’, con misure per la riduzione della domanda di gas. Il nuovo regolamento darebbe inoltre a Bruxelles la possibilità di dichiarare, dopo consultazione con gli Stati membri, una “allerta dell’Unione” sulla sicurezza dell’approvvigionamento, imponendo una riduzione – la cui percentuale non è specificata nel piano dell’esecutivo Ue – della domanda di gas a tutti gli Stati. Sul tetto al prezzo del gas “il lavoro è in corso”. E’ quanto si legge in una nota esplicativa della Commissione europea sul pacchetto per ridurre la domanda di gas. Una delle indicazioni che emergono dal piano è reintrodurre temporaneamente carbone e diesel nel mix energetico nazionale per sostituire il gas.Questo, si precisa nel piano, non dovrebbe mettere a rischio gli impegni a lungo termine per l’eliminazione graduale del carbone assunti dagli Stati membri.