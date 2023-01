Tra affitti, bollette e riparazioni varie le famiglie europee nel 2021 hanno speso un quarto del loro budget per la casa: in media il 25%. Un’incidenza comunque in calo dello 0,5% rispetto all’anno precedente.

L’Italia, stando agli ultimi aggiornamenti Eurostat, è in linea con la media, anzi poco sotto con un 24,3%. Seguono tra gli europei le spese per mangiare e spostarsi. Ultima la spesa per l’istruzione. Si spende poco meno per la casa, mentre aumentano le spese per il trasporto e i divertimenti che beneficiano in tutto il Vecchio Continente dell’allentamento delle misure contro la pandemia.