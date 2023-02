“La scia di inciviltà che da giorni portano avanti gli anarchici, imbrattando monumenti ed edifici pubblici per manifestare il proprio sostegno ad Alfredo Cospito, è un boomerang ideologico: si chiede di difendere i diritti, il senso di legalità e di giustizia nel nostro

Paese, distruggendone i simboli più importanti” – così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, sindacato dell’Arma dei carabinieri – “Solo pochi giorni fa è stata sfregiata a Napoli la statua di Salvo D’Acquisto, volto storico dei carabinieri così come per tutti gli

italiani della Resistenza” – prosegue Nicolosi – “È l’ennesima dimostrazione di come queste rimostranze siano culturalmente vuote, offendano la nostra memoria storica oltre che arrecare danni alla sicurezza dei cittadini: come Unarma chiediamo che le Forze dell’Ordine

non siano più ostracizzate nel fare il proprio lavoro, che non è limitare la libera opinione, ma contenere il disordine pubblico”.