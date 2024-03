di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- E’ stato rinvenuto ieri, durante alcuni lavori per la costruzione di un complesso immobiliare, un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. La scoperta è stata fatta in via Alcide de Gasperi 11, nel quartiere del Paradiso. L’area è stata prontamente transennata e presidiata. Il prefetto di Viterbo, Gennaro Capo, ha annunciato oggi pomeriggio che la popolazione verrà evacuata. La situazione è stata discussa durante una conferenza stampa nella sala Coronas della Prefettura, con presidio costante della zona da parte delle autorità di polizia e della protezione civile.

Un secondo vertice in Prefettura ha concluso la pianificazione dell’iter per la bonifica, con la definizione dei servizi di accoglienza fino alla data dell’intervento. L’evacuazione riguarderà un’area di 1,8 chilometri intorno al luogo del ritrovamento, escludendo il 25 aprile e il 1 maggio.

Verrà istituito un numero verde per le comunicazioni, con la sindaca Chiara Frontini che assicura che non vi è alcun pericolo per la popolazione. Alcuni servizi come lo spazzamento delle strade subiranno sospensioni temporanee.

Il generale Andrea Di Stasio dell’Aves ha dichiarato che l’ordigno è stato messo in sicurezza grazie all’intervento immediato degli artificieri, mentre le operazioni di bonifica saranno continue.

All’incontro hanno partecipato anche i comandanti dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme al questore e al comandante degli artificieri, delineando una risposta coordinata alla situazione.