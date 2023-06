ROMA – Una manifestazione organizzata dalla Cgil e da diverse associazioni, sia laiche che cattoliche, si è svolta ieri a Roma per difendere la salute e promuovere il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. La testa del corteo è partita da piazza della Repubblica e si è conclusa in piazza del Popolo, dove è stato allestito un palco per gli interventi. La segretaria del Pd, Elly Schlein, si è unita alla manifestazione e ha incontrato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Entrambi hanno espresso la loro preoccupazione per la mancanza di risorse nel settore sanitario e la riduzione dei servizi alla persona. Hanno sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza sul lavoro e hanno chiesto maggiori investimenti nella formazione e nella prevenzione, nonché l’assunzione di ispettori del lavoro. Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha partecipato alla manifestazione e ha criticato l’approccio del governo sulla questione sanitaria, affermando che la sanità non dovrebbe essere trascurata come in passato. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha dichiarato che la manifestazione mira a difendere il diritto alla salute, compreso il diritto alla salute sul lavoro, e a richiedere il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Ha evidenziato la necessità di investimenti e di utilizzare pienamente i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Landini ha sottolineato che milioni di persone non possono permettersi le cure mediche e ha ribadito l’importanza di garantire servizi adeguati sul territorio. Ha inoltre dichiarato che il sindacato non risponde a un governo o a un partito specifico, ma promuove le proprie proposte e desidera un dialogo con il governo. Landini ha ribadito che lo sciopero viene proclamato solo quando è necessario e se non si ottengono risposte adeguate. Ha infine commentato che il sindacato ritiene opportuno utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dall’Europa per gli investimenti, compresi i fondi del Mes destinati alla sanità.