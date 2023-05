VITERBO – Dal 18 al 20 maggio Viterbo ed il territorio della Tuscia ospiteranno il XXIV meeting nazionale dell’Associazione Dirigenti Giustizia.

L’evento costituisce un appuntamento prezioso per stimolare una riflessione inedita su temi di grande attualità, che animano nella congiuntura attuale il dibattito pubblico, il cui fil rouge si dipana attorno alla questione cruciale della definizione del percorso migliore da intraprendere per indirizzare l’ingente flusso di risorse derivante dal PNRR verso obiettivi di vero cambiamento della Pubblica Amministrazione.

Viterbo e la Tuscia hanno già ospitato una volta il meeting, nel 2005 presso la frazione di San Martino al Cimino, nella suggestiva cornice del Palazzo Doria Pamphili.

Durante la tre giorni viterbese momenti di conoscenza del territorio e delle sue bellezze,

paesaggistiche e monumentali, si alterneranno ad occasioni di riflessione interna e dibattito

pubblico, dando luogo ad un’occasione di impareggiabile valore per la promozione di un

territorio dalle grandi potenzialità, caratterizzato dalla presenza di bellezze, sia paesaggistiche sia monumentali, forse poco conosciute e come tali non adeguatamente apprezzate al di fuori dei propri confini.

Venerdì 19 maggio, inoltre, sempre nel quadro del meeting ADG, il Palazzo di Giustizia di

Viterbo ospiterà una visita del capo di Gabinetto del Ministro, dr. Alberto Rizzo.

Il meeting culminerà in un convegno pubblico, che vedrà impegnata in una riflessione corale la dirigenza giudiziaria, di estrazione sia magistratuale sia amministrativa, ed esponenti del mondo universitario.

Nel novero dei relatori al convegno, tutti autorevolissimi, figurano anche l’ex Presidente del

Tribunale di Viterbo, Maria Rosaria Covelli, attuale capo dell’Ispettorato Nazionale del

Ministero della Giustizia, ed il Prof. Alessandro Ruggieri, già Rettore dell’Università degli

Studi della Tuscia, attualmente Professore Ordinario di “Management e Certificazioni di

Qualità”, oltre che animatore della più recente esperienza di confronto con gli uffici giudiziari di Viterbo tradottasi nel progetto “Giustizia Agile”.

L’evento cade in prossimità di un altro appuntamento di grande importanza per il Tribunale

di Viterbo che da tempo persegue, quale missione ulteriore, quella di elevare il livello degli

standard di accoglienza a beneficio degli utenti.

A breve, infatti, nel quadro di un percorso avviato di recente, verrà presentato il progetto “Il Palazzo accoglie”, un’iniziativa che combina aspetti di miglioramento della logistica di Palazzo con la creazione di un punto informativo avanzato che prevede il completamento di un esperimento innovativo orientato a migliorare l’accoglienza degli utenti.

Alla riuscita di entrambi gli eventi ha fornito contributi di grande pregio e rilievo anche il

personale del Tribunale e degli Uffici giudiziari di Viterbo che si coglie l’occasione per

ringraziare pubblicamente.

Quale espressione della stessa sensibilità, in vista del meeting, si desidera ringraziare, alla luce dell’accoglienza riscontrata già nel corso della fase di organizzazione del convegno, il sindaco di Viterbo Chiara Frontini per aver messo a disposizione l’incantevole scenario del Palazzo Comunale e della sua Sala Regia, unitamente ai sindaci di Caprarola e Civita di Bagnoregio ove si svolgeranno le principali visite caratterizzanti il programma del meeting, Angelo Borgna e Luca Profili.

Un ringraziamento speciale, inoltre, viene indirizzato all’amministratore unico di Casa Civita, Francesco Bigiotti, al Presidente della Comunità Montana dei Cimini, Eugenio Stelliferi i quali, unitamente al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Farnese, Prof.ssa Andreina Ottaviani ed al Prof. Giuseppe Colla, Direttore dell’Azienda Agraria Nello Lupori, hanno fornito un rilevante contributo alla riuscita di alcuni momenti salienti del meeting.

Paolo Stavagna, Dirigente del Tribunale

Francesco Oddi, Presidente del Tribunale