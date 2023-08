Brescia piange la scomparsa di Idris, celebre personaggio televisivo e giornalista, nonché appassionato tifoso della Juventus. Il noto volto di “Quelli che il Calcio” ci ha lasciati oggi all’età di 72 anni, dopo alcune settimane di ricovero ospedaliero. Il suo vero nome era Edrissa Sanneh ed era originario del Gambia, ma da tempo risiedeva a Bedizzole, in provincia di Brescia.

Idris ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo e del giornalismo sportivo, con una lunga partecipazione alla trasmissione televisiva “Quelli che il Calcio”. Amato e rispettato, era noto per la sua passione viscerale per la Juventus, che lo ha accompagnato per tutta la vita.

La Puglia, e in particolare il Salento, rappresentava una terra speciale per lui. Proprio qualche settimana fa, ha fatto un’ultima visita a Brindisi per partecipare a un incontro sulla Juventus, dove ha avuto l’occasione di condividere momenti con l’ex direttore generale del club, Luciano Moggi. La sua frequentazione con la regione risaliva a lungo tempo: dalle vacanze trascorse in quei luoghi alle partite della Juventus, dove aveva il privilegio di essere inviato speciale al seguito dei bianconeri.

Gli ultimi anni della sua vita li ha dedicati in particolare a Otranto, dove trascorreva lunghe giornate immerso in quella bellezza naturale e nell’atmosfera suggestiva che solo il Salento sa offrire.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato, ma il ricordo di un uomo così passionale e coinvolgente rimarrà per sempre vivo nella memoria di chi ha avuto il privilegio di incontrarlo e condividerne le esperienze. Con il sorriso e la passione che lo contraddistingueva, Idris continuerà a essere un esempio di amore per la vita e per il calcio, unendo nel cuore di tutti i tifosi la voglia di sostenere la Juventus e di vivere appieno ogni istante della propria esistenza.