“Auguri all’Aeronautica Militare per i suoi 100 anni. Un vero orgoglio italiano fatto da pionieri del volo, eroi del cielo che hanno offerto la loro vita per le Ali tricolori e donne e uomini che hanno protetto e proteggono la nostra sicurezza e lavorano per la pace in tutto il mondo nelle tante missioni internazionali. A loro va il nostro ringraziamento sincero e il nostro sostegno che non abbiamo mai fatto venir meno ad ogni iniziativa che li ha visti e li vede protagonisti. In questo giorno di festa, ancora una volta, volgeremo gli occhi al cielo di Roma per vedere passare la nostra pattuglia acrobatica che ricambierà l’affetto di tutti gli italiani con il suo ‘abbraccio’ tricolore”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri in occasione della cerimonia per i 100 anni dell’Aeronautica Militare.